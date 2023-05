Telefonica: Analysten sehen Kurspotenzial von +12,77% - Zielkurs bei 4,39 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Telefonica":

Die Aktie von Telefonica verzeichnete gestern eine positive Kursentwicklung und erreichte ein Plus von +1,20%. Trotzdem zeigt sich der Markt pessimistisch – die vergangenen fünf Handelstage summieren sich auf einen Verlust von -2,99%.

Bankanalysten sind jedoch optimistisch gestimmt und setzen das mittelfristige Kursziel für Telefonica bei 4,39 EUR an. Das bedeutet ein Potenzial nach oben in Höhe von +12,77%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung.

Aktuell gibt es 5 Analysten mit einem “starkem Kauf”-Rating und weitere 5 bewerten die Aktie als “Kauf”. Die Mehrheit (13) hält sie zum jetzigen Zeitpunkt “neutral” und nur 2 empfehlen den Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,42.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Telefonicas Aktie hat laut Bankanalysen noch Aufwärtspotential bis zu einem Zielkurs von...