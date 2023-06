Telefonica: Analysten sehen Kurspotential von +14,73% - Kursziel bei 2,96 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Telefonica":

Die Aktie von Telefonica verzeichnete gestern eine positive Entwicklung am Finanzmarkt mit einem Anstieg um +1,14%. In der vergangenen Handelswoche fielen die Ergebnisse jedoch insgesamt um -1,34%, was auf eine pessimistische Stimmung am Markt schließen lässt.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel für Telefonica bei 2,96 EUR. Sollten die Bankanalysten Recht behalten, ergibt sich ein erhebliches Kurspotenzial in Höhe von +14,73%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung angesichts der jüngsten schwachen Entwicklung.

Von insgesamt 26 analysierenden Experten empfehlen zwei den Kauf der Aktie und weitere zwei halten sie für optimistisch aber nicht euphorisch bewertbar. Die Mehrheit von zwölf Experten stuft sie als “halten” ein und noch immer sind sieben Analysten skeptischer Meinung und empfehlen den Verkauf....