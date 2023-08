Telefonica: Analysten sagen 20,51% Kurspotenzial voraus - Zielkurs von 4,26 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Telefonica":

Die Telefonica-Aktie wurde laut Experten falsch bewertet. Das wahre Kursziel liegt bei einem Plus von +20,51% gegenüber dem aktuellen Kurs.

• Die Aktie von Telefonica stieg am 04.08.2023 um +0,54%

• Das aktuelle Kursziel für die Aktie beträgt 4,26 EUR

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,45

Am gestrigen Handelstag legte die Telefonica-Aktie eine positive Entwicklung von +0.54 % hin und summierte damit das Ergebnis der letzten fünf Handelstage auf einen schwachen Trend mit einem Verlust von -8.82%. Der Markt scheint im Moment pessimistisch zu sein.

Analysten sind sich einig über das mittelfristige Kursziel der Aktien in Höhe von €4,26 pro Share . Wenn diese Schätzungen gültig sind , hat dies ein Potenzial für Anleger in Höhe eines Plus von+20.51%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des...