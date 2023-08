Telefonica: Analysten prognostizieren Kursanstieg um +67,25% auf 2,86 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Telefonica":

Telefonicas Aktie hat gestern eine positive Entwicklung von +0,77% am Finanzmarkt verzeichnet. In den letzten fünf Handelstagen blieb die Kursentwicklung allerdings bei 0,00%, was für Neutralität spricht. Trotzdem sind sich Bankanalysten einig: Die Aktie ist unterbewertet und könnte Investoren mittelfristig ein Potenzial in Höhe von +67,25% eröffnen.

Das durchschnittliche Kursziel beträgt aktuell 2,86 EUR. Doch nicht alle Analysten teilen diese Einschätzung. Während zwei Experten die Telefonica als starken Kauf empfehlen und weitere zwei sie optimistisch bewerten (“Kauf”), sehen 14 Analysten sie eher neutral (“halten”) und sieben verkaufswürdig (“Verkauf”). Nur ein Experte findet sogar, dass der Verkauf sofort erfolgen sollte.

Doch trotz dieser geteilten Meinungen bleibt das “Guru-Rating” unverändert bei einem Wert von...