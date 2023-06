Telefonica: Aktuelles Kursziel 4,28 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Telefonica":

Die Telefonica-Aktie ist derzeit nach Ansicht von Analysten unterbewertet. Das wahre Kursziel liegt bei 4,28 EUR und damit um +10,42% über dem aktuellen Kurs.

• Telefonica mit -0,26% am 12.06.2023

• Mittelfristiges Kurspotenzial von +10,42%

• Guru-Rating unverändert bei 3,48

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Aktie eine negative Entwicklung von -0,26%. In den vergangenen fünf Handelstagen lag das Ergebnis jedoch insgesamt bei +0,86%, was auf eine neutrale Marktmeinung hindeutet.

Das mittelfristige Kursziel für Telefonica beträgt laut Bankanalysten aktuell 4,28 EUR. Sollten sie Recht behalten, bietet sich Investoren ein Potenzial von +10,42%. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Meinung angesichts des neutralen Trends in letzter Zeit.

Von fünfzehn befragten Experten empfehlen fünf einen starken Kauf der Aktie und...