Telefonica: Aktuelle Kursentwicklung und Prognose - Kursziel 4,18 EUR

Die gestrige Entwicklung der Telefonica-Aktie am Finanzmarkt war mit einem Plus von +1,25% äußerst positiv. In den vergangenen fünf Handelstagen konnte sogar ein Gewinn von +3,81% erzielt werden. Doch was sagen die Bankanalysten zu dieser Entwicklung?

Aktuell wird das mittelfristige Kursziel für Telefonica bei 4,18 EUR gesehen. Dies entspricht einem möglichen Kurspotenzial von +7,34%. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Meinung. Während 5 Experten die Aktie als starken Kauf empfehlen und weitere 7 Analysten sie als kaufenswert betrachten (“Kauf”-Rating), halten sich insgesamt 16 Experten eher neutral (“halten”). Lediglich zwei Analysten stufen die Aktie negativ ein (“Verkauf”) und nur einer rät zum sofortigen Verkauf.

Das “Guru-Rating” liegt weiterhin konstant bei 3,42.

Fazit: Die positive Einschätzung der Mehrheit...