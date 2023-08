Telefonica Aktienkurs sinkt stark, jedoch versprechen Analysten langfristige Verbesserungen

Weitere Suchergebnisse zu "Telefonica":

In den letzten Monaten hat sich der Aktienkurs von Telefonica stark nach unten bewegt. Der gleitende Durchschnitt 50 zeigt einen negativen Trend an und gibt keine Unterstützung. Analysten schätzen jedoch, dass sich dies auf lange Sicht ändern könnte. Sie prognostizieren, dass der Aktienkurs in einem Jahr bei 2,30 EUR stehen könnte, was auf Basis des aktuellen Kurses einen Gewinn von +29,43% bedeuten würde.

Aktionäre sind gespannt auf die Quartalszahlen des Unternehmens für das dritte Quartal. Die aktuellen Schätzungen zeigen ein leichtes Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal. Der Umsatz soll voraussichtlich um +2,80% steigen und einen Wert von 2,14 Mrd. EUR erreichen. Beim Gewinn wird hingegen erwartet, dass er um -12,50% fällt und bei 39 Mio. EUR liegt.

Auf Jahressicht rechnen die Experten mit einem Umsatzanstieg von...