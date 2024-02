Telefonica Aktie: Das war nur der Anfang!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den 7- und 25-Tage-RSI für Telefonica. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 31,71 Punkte, was bedeutet, dass Telefonica weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls keinen überkauften oder überverkauften Zustand (Wert: 44,44) und erhält daher auch eine "Neutral"-Bewertung.

Ein weiterer Faktor bei der Beurteilung einer Aktie ist das Sentiment und Buzz, also die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In den vergangenen Monaten hat Telefonica eine erhöhte Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer Einschätzung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum unverändert, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Telefonica daher als "Gut"-Wert bewertet.

Im Bereich der Fundamentalanalyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Telefonica hat ein KGV von 28,5, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 36,28. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese bezogen auf das aktuelle Kursniveau 7,66 Prozent, was 2,07 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aus diesem Grund erhält Telefonica eine "Gut"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Zusammenhang mit dem aktuellen Aktienkurs.