Telefonica Aktie: Das war nur der Anfang!

Der Aktienkurs von Telefonica hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 10,04 Prozent erzielt, was 17,82 Prozent über dem Durchschnitt für Aktien aus dem gleichen Sektor "Telekommunikationsdienste" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" beträgt -0,93 Prozent, wobei Telefonica aktuell 10,97 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In den letzten vier Wochen konnte eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Telefonica in den sozialen Medien festgestellt werden, weshalb die Aktie mit einem "Schlecht" bewertet wird. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Rating führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, allerdings wurde verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Telefonica diskutiert. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen ergaben einen Überhang von Kaufsignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Telefonica eine Dividendenrendite von 10,77 % aus, was 5,11 Prozentpunkte mehr als der Branchendurchschnitt beträgt. Dies führt ebenfalls zu einer Einstufung von "Gut" für das Unternehmen.