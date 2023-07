Telefonica: Aktie unterbewertet - Kursziel bei 2,96 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Telefonica":

Am Finanzmarkt hat Telefonica gestern eine Kursentwicklung von -1,01% hingelegt. Insgesamt liegt das Ergebnis der letzten Handelswoche bei -5,13%, was auf eine pessimistische Stimmung am Markt hinweist.

Die Bankanalysten sehen die Telefonic-Aktie jedoch als unterbewertet an und prognostizieren ein mittelfristiges Kursziel von 2,96 EUR. Dies entspricht einem Potential für Investoren von +20,33%.

Während zwei Analysten die Aktie sogar als starken Kauf bewerten und weitere zwei sie skeptisch aber dennoch kaufenswert einschätzen (Rating “Kauf”), halten sich zwölf Experten neutral (“halten”). Acht Analysten empfehlen hingegen einen Verkauf und zwei sind der Meinung, dass man Telefonica umgehend verkaufen sollte.

Das Guru-Rating bleibt mit 2,77 unverändert. Daraus ergibt sich insgesamt eine optimistische Einschätzungsquote von...