Telefonica Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Telefonica-Aktie als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Telefonica-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 11,4, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 63,99, was eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Das Gesamtranking auf Basis des Relative Strength Index ist demnach als "Gut" einzustufen.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Telefonica liegt aktuell bei 3,81 EUR, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt, da der Aktienkurs selbst bei 3,71 EUR aus dem Handel ging und somit einen Abstand von -2,62 Prozent aufweist. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage, der derzeit bei 3,75 EUR liegt, ergibt sich eine Differenz von -1,07 Prozent, was ebenfalls ein "Neutral"-Signal darstellt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität bezüglich der Telefonica-Aktie nur eine schwache Aktivität im Netz hervorgebracht hat. Daher wird für diesen Faktor die Einschätzung "Schlecht" vergeben. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Wert.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments bildet die Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Telefonica besonders positiv diskutiert. An neun Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, während negative Diskussionen nicht aufgezeichnet wurden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt fünf Tagen. Auch aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Somit erhält Telefonica auf der Basis des Anleger-Sentiments insgesamt eine "Gut"-Bewertung.