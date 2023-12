Telefonica Aktie: Nach so langer Zeit …

Weitere Suchergebnisse zu "Telefonica":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Telefonica wird anhand des 7-Tage-RSI bewertet, der derzeit bei 62,91 Punkten liegt, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 57,79, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Analyse der Diskussionsintensität und der Stimmungsänderung im Internet zeigt, dass Telefonica eine durchschnittliche Diskussionsintensität aufweist und eine positive Veränderung der Stimmungsrate verzeichnet. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Die charttechnische Entwicklung der Telefonica-Aktie zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie hingegen eine "Neutral"-Bewertung.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Telefonica eingestellt waren. Die Stimmungsanalyse ergibt eine "Gut"-Einschätzung, während die Optimierungsprogramme mehrheitlich Verkaufssignale zeigen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Telefonica für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.