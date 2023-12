Telefonica Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Weitere Suchergebnisse zu "Telefonica":

Die Anleger haben in den vergangenen zwei Wochen Telefonica in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Redaktion kommt zu dem Schluss, dass die Stimmung der Anleger auf "Gut" eingestuft werden kann. Zudem wurden vor allem positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen ergab 8 positive Signale und 1 negatives Signal, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien lassen Rückschlüsse auf das Bild der Aktie zu. Bei Telefonica wurde eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den letzten vier Wochen festgestellt, weshalb die Aktie mit "Schlecht" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz hingegen hat zugenommen, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Telefonica daher eine "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Telefonica liegt bei 89,84 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass die Aktie weder über- noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass Telefonica derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Sowohl der GD200 als auch der GD50 weisen darauf hin, dass die Aktie sich im neutralen Bereich befindet, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.