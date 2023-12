Telefonica Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

Weitere Suchergebnisse zu "Telefonica":

In den letzten Wochen gab es bei Telefonica keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes. Dies bedeutet, dass es keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien gab. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion und die Anzahl der Beiträge gab es keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Telefonica-Aktie beträgt 63, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb es ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt im neutralen Bereich bei 61,35. Insgesamt wird Telefonica daher auf Basis des RSI mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Telefonica eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Telefonica eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings gab es auch mehrere bestätigte Handelssignale in Richtung "Schlecht", weshalb auch dieses Kriterium mit "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt erhält Telefonica von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Telefonica-Aktie beträgt 3,81 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 3,54 EUR liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 3,75 EUR unter dem gleitenden Durchschnitt, weshalb auch hier ein "Schlecht"-Rating vergeben wird. Insgesamt wird Telefonica basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.