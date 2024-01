Telefonica Aktie: Das kann keiner glauben

Weitere Suchergebnisse zu "Telefonica Deutschland Holding":

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet liefert wichtige Einblicke in die Einschätzung einer Aktie. Bei Telefonica zeigen sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist rückläufig, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, weshalb eine "Neutral"-Bewertung abgeleitet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Telefonica eher neutral diskutiert. An drei Tagen überwog die positive Kommunikation, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Tiefergehende Analysen haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht" Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Telefonica insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Telefonica liegt momentan bei 54,55 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 46,67 Punkten. Damit erhält Telefonica auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung.

Hinsichtlich der Dividende ist Telefonica im Vergleich zum Branchendurchschnitt Diversifizierte Telekommunikationsdienste (5,56 %) mit einer Dividende von 7,66 % höher zu bewerten, was zu einer Einstufung als "Gut" führt.