Telefonica Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Der Aktienkurs von Telefonica hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -2,15 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Diversifizierte Telekommunikationsdienste"-Branche im Durchschnitt um 1,89 Prozent gestiegen, was eine Unterperformance von -4,04 Prozent für Telefonica bedeutet. Der gesamte "Telekommunikationsdienste"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -4,3 Prozent im letzten Jahr, wobei Telefonica um 2,15 Prozent über diesem Durchschnittswert liegt. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Sektorvergleich und der Unterperformance im Branchenvergleich erhält Telefonica in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Telefonica als unterbewertet, da das KGV mit 28,65 insgesamt 20 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Diversifizierte Telekommunikationsdienste", der 35,78 beträgt. Aus Sicht der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher eine Einstufung von "Gut".

Hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung zeigt sich, dass die Aktie von Telefonica über einen längeren Zeitraum nur wenig Aktivität aufweist. Somit deutet dies auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und führt zu einer "Schlecht"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Negativen auf, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit für Telefonica in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Telefonica verläuft aktuell bei 2,25 EUR, wodurch die Aktie die Einstufung "Neutral" erhält. Der Aktienkurs selbst ging bei 2,35 EUR aus dem Handel und baute damit einen Abstand von +4,44 Prozent auf. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) entspricht für die Telefonica-Aktie der aktuellen Differenz von 0 Prozent und damit einem "Neutral"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Neutral".