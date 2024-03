Telefonica Aktie: Das ist beeindruckend!

Weitere Suchergebnisse zu "Telefonica":

Die technische Analyse von Telefonica zeigt gemischte Signale. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 3,75 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 3,871 EUR liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +3,23 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 3,73 EUR, was ebenfalls nahe dem letzten Schlusskurs liegt (+3,78 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Telefonica somit ein "Neutral"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Das Sentiment und der Buzz bezüglich Telefonica haben sich in den letzten Wochen positiv verändert. Die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien hat eine Tendenz zu besonders positiven Themen gezeigt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Stärke der Diskussion über das Unternehmen war ebenfalls höher, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird Telefonica für diese Stufe daher mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) deutet darauf hin, dass die Telefonica-Aktie derzeit überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt hingegen eine weder überkaufte noch überverkaufte Situation an, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Telefonica für diese Kategorie mit "Gut" eingestuft.

Die Betrachtung von weichen Faktoren wie Stimmung zeigt, dass die Kommentare und Befunde überwiegend positiv waren, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Analyse von Handelssignalen ergibt jedoch eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Ebene. Insgesamt wird Telefonica hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.