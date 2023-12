Telefonica Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Weitere Suchergebnisse zu "Telefonica":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, das verwendet wird, um festzustellen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Telefonica. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, der aktuell bei 66,37 Punkten liegt. Das bedeutet, dass Telefonica momentan als "Neutral" eingestuft wird, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 60,84 an, dass Telefonica als "Neutral" eingestuft wird.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Hinweise zur Einschätzung einer Aktie. Bei Telefonica zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich jedoch positiv verändert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich also eine "Gut"-Einstufung für Telefonica.

Die trendfolgenden Indikatoren zeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt für Telefonica liegt bei 3,81 EUR, was einen deutlichen Abwärtstrend von -6,27 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 3,571 EUR bedeutet. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 3,76 EUR unter dem letzten Schlusskurs, was auf einen weiteren Abwärtstrend von -5,03 Prozent hindeutet. In Summe wird Telefonica daher auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Die Diskussionen rund um Telefonica in den sozialen Medien zeigen überwiegend positive Meinungen und Themen, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Allerdings ergeben sich auf dieser Ebene sieben Handelssignale, von denen keines als positiv bewertet wird, was letztlich zu einer Einstufung als "Schlecht"-Aktie führt.

Zusammengefasst ist die Aktie von Telefonica bezogen auf die Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet, während die technische Analyse auf einen "Schlecht"-Rating hinweist.