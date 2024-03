Telefonica Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Weitere Suchergebnisse zu "Telefonica":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt die Aktie von Telefonica diskutiert, wobei weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht wurden. Jedoch beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen besonders mit den positiven Themen rund um Telefonica, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Telekommunikationsdienste") liegt Telefonica mit einer Rendite von -13,77 Prozent mehr als 8 Prozent darunter. Die "Diversifizierte Telekommunikationsdienste"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 2,42 Prozent, während Telefonica mit -16,19 Prozent deutlich darunter liegt. Daher erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Für den Relative-Stärke-Index (RSI) ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Telefonica heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 52 Punkten, was darauf hinweist, dass Telefonica weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 53,25, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie hinweist.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Telefonica-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 2,16 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs (2,35 EUR) liegt daher deutlich darüber (Unterschied +8,8 Prozent), wodurch die Aktie auf dieser Basis als "Gut" bewertet wird. Beim gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (2,35 EUR) nahe dem gleitenden Durchschnitt (0 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung der Telefonica-Aktie führt. Insgesamt erhält das Telefonica-Wertpapier somit ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.