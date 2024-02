Telefonica Aktie: Das hat Gewicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Telefonica":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der RSI für Telefonica beträgt 58,01, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 liegt bei 62,08, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich somit ein neutrales Rating.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Dabei werden die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Telefonica zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Veränderung, woraus sich eine gute Bewertung ableitet. Insgesamt ergibt sich daher eine gute Einstufung für Telefonica.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Telefonica derzeit bei 3,76 EUR liegt, was zu einer schlechten Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 3,561 EUR, was einen Abstand von -5,29 Prozent aufbaut. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 3,71 EUR, was zu einem neutralen Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Gesamteinstufung auf Basis der technischen Analyse.

In den sozialen Medien wurde Telefonica in den vergangenen zwei Wochen überwiegend neutral bewertet, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Die Auswertung der Anleger-Stimmung erlaubt daher eine gute Einstufung. Zusätzlich wurden 7 schlechte Signale herausgefiltert, was zu einer schlechten Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass Telefonica sowohl aus technischer als auch aus Anleger-Sicht eine neutrale bis gute Bewertung erhält.