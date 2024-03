Telefonica Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Telefonica":

Die Aktie von Telefonica wird von Analysten als unterbewertet angesehen, wobei das wahre Kursziel um +2,08% über dem aktuellen Kurs liegt. Am 01.03.2024 verzeichnete Telefonica eine Kursentwicklung von +0,04%. Das Kursziel für das Unternehmen beträgt 2,40 EUR, und das Guru-Rating bleibt unverändert bei 2,50.

Kursentwicklung und Analystenmeinungen

In den letzten fünf Handelstagen verzeichnete Telefonica eine Gesamtrendite von +0,43%, was auf eine relativ neutrale Marktstimmung hinweist. Die Bankanalysten sind sich einig, dass das mittelfristige Kursziel für die Aktie bei 2,40 EUR liegt, was einem Potenzial von +2,08% entspricht. Einige Analysten sind jedoch aufgrund der jüngsten neutralen Kursentwicklung anderer Meinung.

Expertenbewertungen

Die Meinungen der Experten sind gespalten, wobei 14 von ihnen die Aktie als “halten” bewerten und 5 Analysten zum “Verkauf” raten. Darüber hinaus sind 3 Experten der Ansicht, dass Telefonica sofort verkauft werden sollte. Kein Analyst äußert derzeit eine optimistische Einschätzung bezüglich der Aktie.

Fazit und Ausblick

Die aktuelle Bewertung der Telefonica-Aktie spiegelt sich auch im Guru-Rating wider, das zuvor auf “Guru-Rating ALT” lag. Die Analyse zeigt deutlich, dass die Marktstimmung neutral ist und die Aktie derzeit unterbewertet sein könnte. Es bleibt abzuwarten, ob sich das Kurspotenzial in Höhe von +2,08% in Zukunft realisieren wird.

