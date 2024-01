Telefonica Aktie: Der ganz große Wurf!

Weitere Suchergebnisse zu "Telefonica":

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Telefonica. Das Stimmungsbild ändert sich normalerweise, wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da es in Bezug auf Telefonica keine Auffälligkeiten gab, wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, gab es keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Telefonica daher in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung.

Bei der Dividendenrendite liegt Telefonica mit 10,77 Prozent 5,1 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" hat eine durchschnittliche Dividendenrendite von 5 Prozent. Aus diesem Grund wird die Aktie als lukratives Investment betrachtet und erhält eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Telefonica im letzten Jahr eine Rendite von 9,86 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Telekommunikationsdienste") liegt Telefonica damit 13,49 Prozent über dem Durchschnitt (-3,62 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" beträgt 2,95 Prozent. Telefonica liegt aktuell 6,91 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Im Bereich der fundamentalen Analyse zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einen Wert von 28,83 für Telefonica, was deutlich günstiger ist als der Durchschnitt in der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste". Das Branchen-KGV liegt bei 33,71, was einen Abstand von 14 Prozent bedeutet. Aufgrund dieser Unterbewertung wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.