Telefonica Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Die spanische Telefongesellschaft Telefonica hat in Bezug auf ihre Dividende eine Dividendenrendite von 7,66 % erreicht, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 5,53 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut" bezüglich der ausgeschütteten Dividende. In der technischen Analyse ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs von 2,26 EUR und ein aktueller Kurs von 2,35 EUR, was zu einer Neutralbewertung führt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 28,65, was eine Unterbewertung im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen der Branche signalisiert und damit zu einer Einstufung als "Gut" führt. In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) erhält Telefonica eine "Neutral"-Bewertung sowohl für den RSI7 als auch den RSI25, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält die Aktie damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.