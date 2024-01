Telefonica Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Weitere Suchergebnisse zu "Telefonica":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100. Der RSI für Telefonica liegt bei 24,77, was einer Bewertung als "Gut" entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 57,26, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

Die Auswertung des Sentiments und des Buzz zeigt, dass sich die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat zunehmend verbessert hat. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat ebenfalls zugenommen, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Telefonica-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Telefonica wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen waren die Themen vor allem positiv, was die positive Einschätzung der Aktie weiter untermauert.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt, dass die Telefonica-Aktie sowohl auf längerfristiger (200-Tage-Durchschnitt) als auch auf kurzfristiger Basis (50-Tage-Durchschnitt) neutral bewertet wird.

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung für Telefonica auf Basis des RSI, des Sentiments und der technischen Analyse.