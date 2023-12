Telefonica Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Weitere Suchergebnisse zu "Telefonica Deutschland Holding":

Die Aktie von Telefonica wird derzeit aus verschiedenen Perspektiven bewertet. Gemäß der fundamentalen Analyse wird die Aktie als "Gut" eingestuft, da ihr Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 28,83 14 Prozent niedriger ist als das von vergleichbaren Unternehmen in der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste". Dies deutet auf eine Unterbewertung hin.

Die technische Analyse ergibt eine neutrale Bewertung der Telefonica-Aktie. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen liegt bei 2,32 EUR, was nahe dem aktuellen Schlusskurs von 2,352 EUR liegt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt sich jedoch eine positive Entwicklung, wodurch die Aktie mit einem "Gut"-Rating bewertet wird.

Die Anleger-Stimmung bei Telefonica ist insgesamt neutral. In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien wurden in den vergangenen Tagen weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert. Die Analyse ergab jedoch ein "Gut"-Signal, das zu einer positiven Empfehlung führt.

In Bezug auf die Branchenvergleich Aktienkurs hat die Telefonica-Aktie im vergangenen Jahr eine sehr gute Rendite von 9,86 Prozent erzielt, was deutlich über dem Branchendurchschnitt von 3,02 Prozent liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung wird die Aktie auch in dieser Kategorie mit einem "Gut"-Rating bewertet.