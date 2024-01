Telefonica Aktie: Wirklich lohnenswert?

Weitere Suchergebnisse zu "Telefonica Deutschland Holding":

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Telefonica ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt sehr negativ. Dies ergibt sich aus den Aussagen und Meinungen der letzten beiden Wochen, die analysiert wurden, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Es wurde festgestellt, dass in den letzten Tagen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu der Gesamteinschätzung "Schlecht" führt. Auch die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 4 negative und 0 positive Signale, was zu der Empfehlung "Schlecht" führt.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Telefonica mit einem Wert von 28,65 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 34,6. Dies führt zu einer Unterbewertung der Aktie und einer "Gut"-Empfehlung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 14,29 Punkte, was bedeutet, dass Telefonica derzeit überverkauft ist und somit als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 45,9, was bedeutet, dass Telefonica weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Im Branchenvergleich hat Telefonica im letzten Jahr eine Rendite von -2,15 Prozent erzielt, was 3,01 Prozent über dem Durchschnitt der Telekommunikationsdienstleistungsbranche liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt 2,9 Prozent, wobei Telefonica aktuell 5,05 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Daten wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.