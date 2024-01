Telefonica Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Die Diskussionen rund um Telefonica in den sozialen Medien geben laut Anlegern ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Insgesamt herrscht derzeit keine klare Richtung in der Kommunikation. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Neutral" eingestuft. Im zurückliegenden Zeitraum konnte auch ein Handelssignal ermittelt werden, das zu einem Gut-Signal führt. Insgesamt führt dies zu einer Einstufung als "Gut" Aktie. Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Telefonica bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger während des vergangenen Monats zunehmend verbessert hat. Daher wird dieser Punkt von uns mit "Gut" bewertet. Bezüglich der Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat wurde festgestellt, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutierten. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating. Somit erhält die Telefonica-Aktie ein "Gut"-Rating.

Im Branchenvergleich hat Telefonica in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 6,11 Prozent erzielt. Ähnliche Aktien aus der "Diversifizierte Telekommunikationsdienste"-Branche sind im Durchschnitt um 3,51 Prozent gestiegen, was einer Outperformance von +2,6 Prozent im Branchenvergleich für Telefonica entspricht. Der "Telekommunikationsdienste"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -3,85 Prozent im letzten Jahr, wobei Telefonica 9,97 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Fundamental liegt Telefonica mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 28,63 unter dem Branchendurchschnitt von 33,99. Daraus ergibt sich, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.