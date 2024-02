Telefonica Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Weitere Suchergebnisse zu "Telefonica":

Die Aktie von Telefonica wird von Analysten als unterbewertet angesehen, mit einem potenziellen Kursziel, das etwa 12,12% über dem aktuellen Kurs liegt.

Aktuelle Kursentwicklung

Am 20.02.2024 verzeichnete Telefonica einen Anstieg um +0,36%. In den letzten fünf Handelstagen belief sich der Anstieg auf +1,79%, was auf eine relativ optimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Kursziel von Telefonica

Das aktuelle Kursziel der Telefonica-Aktie liegt bei 4,08 EUR, wie von Bankanalysten durchschnittlich eingeschätzt wird. Dies würde Investoren ein Potenzial von +12,12% bieten, wenn sich die Prognosen als korrekt erweisen.

Analysten-Ratings

Vier Analysten bewerten die Aktie als “starker Kauf”, während sieben weitere sie als “Kauf” einstufen, jedoch nicht euphorisch. Vierzehn Experten halten die Aktie neutral und drei Analysten empfehlen sogar einen Verkauf. Insgesamt sind also noch 39,29% der Analysten optimistisch eingestellt.

Guru-Rating

Zusätzlich zur Einschätzung der Analysten spielt auch das Guru-Rating eine Rolle. Dieses lag zuvor bei “Guru-Rating ALT” und unterstreicht die positive Einschätzung der Aktie.

Die aktuelle Entwicklung der Telefonica-Aktie sowie die Einschätzungen der Analysten und das Guru-Rating deuten auf ein Potenzial hin, das von vielen Experten noch nicht vollständig berücksichtigt wurde. Es bleibt abzuwarten, ob sich die Prognosen bewahrheiten und die Aktie ihr wahres Potenzial entfalten kann.

