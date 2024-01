Telefonica Aktie: Was soll das denn werden?

Die Telefonica-Aktie erhält verschiedene Bewertungen aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von -0,74 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage resultiert in einer "Neutral"-Bewertung. Somit erhält das Unternehmen insgesamt für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Telefonica-Aktie überverkauft ist, basierend auf dem RSI der letzten 7 Tage. Allerdings ergibt der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis, dass das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Telefonica.

Die Stimmungsanalyse im Internet zeigt eine unterdurchschnittliche Diskussionintensität in Bezug auf Telefonica und eine Veränderung zum Negativen in der Stimmungsänderungsrate. Daher erhält das Unternehmen eine Gesamtbewertung von "Schlecht" hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes.

In Bezug auf die Anlegerstimmung war die Diskussion in den sozialen Medien überwiegend positiv, ohne negative Diskussionen in den letzten neun Tagen. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Telefonica daher eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings gab es mehr Verkaufssignale als Kaufsignale, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Kriterium führt. Insgesamt erhält Telefonica von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.