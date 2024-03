Telefonica Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Weitere Suchergebnisse zu "Telefonica":

Der Relative Strength Index (RSI) der Telefonica-Aktie zeigt eine Überverkaufssituation, basierend auf dem 7-Tage-RSI von 27. Im Vergleich dazu steht der 25-Tage-RSI bei 45,39, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Telefonica.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Telefonica. Insgesamt gab es zehn positive und zwei negative Tage, mit keinen eindeutigen Richtungen an zwei Tagen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse führt. Allerdings haben die Optimierungsprogramme in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Schlecht"-Richtung zeigte. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung hinsichtlich der Anlegerstimmung für Telefonica.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie der Telefonica bei einem Aktienkurs von 3,834 EUR einen Abstand von +2,24 Prozent zur 200-Tage-Linie (GD200) von 3,75 EUR aufgebaut hat, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei 3,71 EUR, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der technischen Analyse.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Telefonica weisen auf eine mittlere Aktivität hin und erfordern daher eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich somit für Telefonica in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".