Telefonica Aktie: Was macht der Markt?

Die Telefonica-Aktie wird derzeit mit einem "Neutral"-Rating bewertet, basierend auf der technischen Analyse. Der aktuelle Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 3,81 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 3,694 EUR liegt, was einer Abweichung von -3,04 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt eine ähnliche Tendenz, wodurch die Aktie ebenfalls mit einem "Neutral"-Rating versehen wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität bezüglich Telefonica langfristig eine starke Aktivität aufweist. Dies führt zu einer positiven Veränderung der Stimmungsrate und insgesamt zu einer positiven Einschätzung des langfristigen Stimmungsbildes.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen. Trotz einiger schlechter Signale ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Telefonica-Aktie aktuell als überverkauft eingestuft. Der RSI-Wert für 7 Tage beträgt 24,77, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25-Wert für 25 Tage liegt bei 57, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Telefonica-Aktie in Bezug auf den RSI eine "Gut"-Einstufung.