Telefonica Aktie: Was kommt da auf sie zu?

In den letzten vier Wochen konnten wir eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Telefonica in den sozialen Medien feststellen. Dies führt dazu, dass wir die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bewerten. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich leicht verringert, was bedeutet, dass in letzter Zeit weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Telefonica daher in dieser Hinsicht ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, mit dem festgestellt werden kann, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Telefonica-Aktie beträgt derzeit 28, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher vergeben wir ein "Gut"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist hingegen weniger volatil und wird daher mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs damit ein "Gut"-Rating.

Bei der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Telefonica aktuell bei 3,8 EUR, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der aktuelle Aktienkurs von 3,78 EUR hat einen Abstand von -0,53 Prozent zu dieser Linie. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 3,76 EUR, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt vor allem positiv über Telefonica diskutiert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings zeigen weitere Studien, dass auch "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, insgesamt ergibt sich daher auf dieser Ebene eine "Schlecht" Bewertung. Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".