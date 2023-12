Telefonica Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Weitere Suchergebnisse zu "Telefonica":

Die Telefonica-Aktie wird von trendfolgenden Indikatoren mit einem positiven Rating versehen. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 3,82 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 4,017 EUR liegt, was einer Abweichung von +5,16 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 3,79 EUR wird mit einem Wert von +5,99 Prozent überschritten, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und somit eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch stabil und führt zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert.

Die technische Analyse betrachtet auch den Relative Strength Index (RSI), der aktuell bei 28,86 liegt und daher als überverkauft eingestuft wird. Die Ausdehnung auf 25 Tage ergibt einen Wert von 24, was ebenfalls auf eine Überverkauft-Einstufung hinweist.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen besonders positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt. Die Auswertung von Kommentaren ergab 9 positive Signale und 0 negative Signale, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Somit ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine positive Bewertung für die Telefonica-Aktie.