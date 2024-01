Telefonica Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Weitere Suchergebnisse zu "Telefonica":

Der Aktienkurs von Telefonica hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 6,11 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Diversifizierte Telekommunikationsdienste"-Branche im Durchschnitt um 3,23 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Telefonica eine Outperformance von +2,89 Prozent erzielt hat. Der "Telekommunikationsdienste"-Sektor verzeichnete hingegen eine mittlere Rendite von -3,69 Prozent im letzten Jahr, wobei Telefonica um 9,8 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält Telefonica ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Telefonica-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt 2,31 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 2,352 EUR liegt, was einer Differenz von +1,82 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Basis wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein Wert von 2,18 EUR, wobei der letzte Schlusskurs um +7,89 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt liegt. In diesem Fall erhält die Telefonica-Aktie somit ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird die Telefonica-Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Telefonica beträgt das aktuelle KGV 28, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" im Durchschnitt ein KGV von 33 haben. Somit ist Telefonica aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Ein weiteres prominentes Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum berücksichtigt. Der RSI der Telefonica liegt bei 47,37, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 50,94 und ist ebenfalls ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamteinschätzung von "Neutral".