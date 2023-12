Telefonica Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Weitere Suchergebnisse zu "Telefonica":

Die Telefonica-Aktie wird derzeit aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet, um eine fundierte Analyse zu ermöglichen. In technischer Hinsicht liegt der aktuelle Kurs von 2,35 EUR um +16,34 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Im Gegensatz dazu beträgt die Distanz zum GD200 der vergangenen 200 Tage 0 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien spielen ebenfalls eine Rolle bei der Einschätzung der Aktie. In den letzten vier Wochen wurde eine Verschlechterung in der Stimmungslage festgestellt, wodurch die Aktie als "Schlecht" bewertet wird. Hingegen wurde eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Telefonica-Aktie als neutral eingestuft. Der RSI7 beträgt 40, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 55,26 liegt und ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Ein Blick auf die fundamentalen Kriterien zeigt, dass die Telefonica-Aktie derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 28,63 bewertet wird, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien, da die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet ist im Vergleich zur Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste", die einen KGV-Wert von 29,07 aufweist.