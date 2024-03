Telefonica Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Weitere Suchergebnisse zu "Telefonica":

In den letzten Wochen gab es eine besonders positive Diskussion über Telefonica in den sozialen Medien. An fünf Tagen überwog das positive Sentiment, während an zwei Tagen die negative Stimmung dominierte. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich jedoch vor allem negative Themen in den Fokus der Anleger gerückt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Vom fundamentalen Standpunkt aus betrachtet, zeigt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Telefonica einen Wert von 25. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 42,86 in der Kategorie "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" liegt die Aktie damit um etwa 40 Prozent unter dem Durchschnitt. Aus fundamentaler Sicht wird Telefonica daher als unterbewertet eingestuft und erhält in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung.

Betrachtet man die Performance von Telefonica im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" in den letzten 12 Monaten, zeigt sich eine negative Entwicklung von -13,77 Prozent, während vergleichbare Aktien im Durchschnitt um 1,98 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Unterperformance von -15,75 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum Durchschnitt der "Telekommunikationsdienste"-Branche, der eine Rendite von -6,72 Prozent aufweist, zeigt sich ebenfalls eine Unterperformance von 7,05 Prozent. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Telefonica in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Unsere Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Telefonica in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher wird der Aktie eine "Neutral"-Bewertung für das Sentiment und Buzz vergeben. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb Telefonica auch in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht"-Rating eingestuft.