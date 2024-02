Telefonica Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Weitere Suchergebnisse zu "Telefonica":

In den letzten zwei Wochen wurde Telefonica von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung der verschiedenen Kommentare und Äußerungen, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Es wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, und daher wird die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Diversifizierte Telekommunikationsdienste"-Branche verzeichnete Telefonica in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -2,15 Prozent. Dies bedeutet eine Underperformance von -2,32 Prozent im Branchenvergleich. Allerdings lag Telefonica 3,02 Prozent über dem durchschnittlichen Wert des "Telekommunikationsdienste"-Sektors, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die trendfolgenden Indikatoren deuten darauf hin, dass Telefonica aktuell mit einem "Gut"-Rating versehen wird. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 2,23 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 2,342 EUR liegt, was einer Abweichung von +5,02 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 2,35 EUR eine geringe Abweichung von -0,34 Prozent, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Zusammenfassend erhält Telefonica auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating.

Fundamental betrachtet weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Telefonica einen Wert von 28 auf, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht wird Telefonica daher als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.