Telefonica Aktie: Tut sie es schon wieder?

Die Telefonica-Aktie wird in verschiedenen Aspekten analysiert, um eine umfassende und neutrale Bewertung zu erhalten. Die technische Analyse ergab, dass der Schlusskurs der Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 3,76 EUR lag. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 3,618 EUR, was einem Unterschied von -3,78 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Daten wird die Telefonica-Aktie charttechnisch als "Neutral" bewertet. Dies gilt auch für den 50-Tages-Durchschnitt, bei dem der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt von 3,72 EUR lag.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergab für die Telefonica-Aktie einen Wert von 57,54 (RSI7) und 58,8 (RSI25), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Dieser Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte in den letzten vier Wochen keine wesentliche Veränderung bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich als "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um die Telefonica-Aktie ergaben in den letzten zwei Wochen eine eher neutrale Diskussion. Dennoch überwogen an einem Tag die negativen Themen. In den vergangenen ein bis zwei Tagen waren jedoch vor allem positive Themen dominant, was zu einer heutigen "Gut"-Einschätzung führt.

Zusammenfassend erhält die Telefonica-Aktie auf Basis der verschiedenen Analysen insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.