Telefonica Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Telefonica Deutschland Holding":

Die Telefonica-Aktie wird in einer technischen Analyse betrachtet, bei der der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 2,24 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs weicht um +5,27 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung ergibt. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt bei 2,35 EUR, was zu einer ähnlichen Bewertung von +0,34 Prozent führt. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Telefonica-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionen im Internet die Stimmung verstärken oder verändern können. Für Telefonica wird eine unterdurchschnittliche Diskussionstätigkeit festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum weitgehend unverändert, was zu einem Gesamtergebnis von "Schlecht" für das langfristige Stimmungsbild führt.

In Bezug auf fundamentale Daten wird die Telefonica-Aktie als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 28,65 insgesamt 21 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt von 36,27 im Segment "Diversifizierte Telekommunikationsdienste". Aufgrund dieser Tatsache erhält die Aktie eine "Gut"-Einstufung in der fundamentalen Analyse.

Zusätzlich dazu weist Telefonica mit einer Dividendenrendite von 7,66 Prozent momentan einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt (5,52%) auf. Das bedeutet eine Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Diversifizierte Telekommunikationsdienste"-Branche von +2. Aufgrund dieser Situation erhält die Telefonica-Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.