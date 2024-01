Telefonica Aktie: So kann es weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Telefonica Deutschland Holding":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Telefonica beträgt das aktuelle KGV 28, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" mit einem KGV von 33 als unterbewertet gilt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 7,66 Prozent, was 1,99 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Dividendenpolitik von Telefonica wird daher als "Gut" bewertet. Die Dividendenrendite setzt die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Telefonica-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet. Dieser Wert beträgt aktuell 2,31 EUR. Der letzte Schlusskurs (2.352 EUR) liegt auf ähnlichem Niveau (Unterschied +1,82 Prozent), was zu einer neutralen Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (2,18 EUR) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+7,89 Prozent), wodurch die Aktie mit einem "Gut"-Rating bewertet wird. Insgesamt erhält die Telefonica-Aktie für die einfache Charttechnik somit ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Telefonica wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen grün, während negative Diskussionen nicht aufgezeichnet wurden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt acht Tagen. In den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessierten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft. Telefonica erhält auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.