Telefonica Aktie: Ruhig bleiben!

Die technische Analyse der Telefonica-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 3,8 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 3,813 EUR liegt, was einer Abweichung von +0,34 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Gleiches gilt für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), bei dem der letzte Schlusskurs (3,76 EUR) ebenfalls nah am gleitenden Durchschnitt liegt (+1,41 Prozent), was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik damit ein "Neutral"-Rating.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz im Zusammenhang mit Telefonica festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch hier mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Telefonica-Aktie auf kurzfristiger Basis als überverkauft gilt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als neutral bewertet. Insgesamt erhält Telefonica eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist insgesamt positiv, mit vielen positiven Themen in den Diskussionen der letzten beiden Wochen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Allerdings zeigen sich auch einige schlechte Handelssignale aus den sozialen Medien, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung auf dieser Stufe führt. Insgesamt ergibt sich damit für die Anleger-Stimmung eine Gesamtbewertung von "Gut".