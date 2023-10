Telefonica-Aktie: Potenzial von 28,68%

Weitere Suchergebnisse zu "Telefonica":

Die gestrige Kursentwicklung der Telefonica AG an der Börse verzeichnete ein Plus von +1,06%. In den letzten fünf Handelstagen fiel die Entwicklung mit einem Minus von -0,54% eher neutral aus. Die Experten sind jedoch optimistisch und sehen das wahre Kursziel bei 2,14 EUR – dies entspricht einem Potenzial von +28,68%.

Das Guru-Rating bleibt dabei unverändert bei 2,65.

Zwei Analysten empfehlen einen Kauf der Aktie. Die meisten Experten sprechen sich allerdings für eine neutrale Haltung aus und raten zu “halten”. Lediglich neun Analysten vertreten noch immer die Meinung eines Verkaufs und zwei weitere würden sogar sofort zum Verkauf raten.

Der Anteil positiver Einschätzungen liegt somit bei +7,69%. Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” konnte zudem beibehalten werden – es wechselt nicht auf “Guru-Rating...