Telefonica: Aktie mit Potenzial - Kursziel bei 2,96 EUR

Am gestrigen Tag fiel der Kurs von Telefonica am Finanzmarkt um -0,77%. In den vergangenen fünf Handelstagen ergibt sich damit ein Verlust in Höhe von -1,84%. Die aktuelle Stimmungslage ist eher pessimistisch.

Doch Bankanalysten sehen das anders und sind der Meinung, dass die Aktie nicht korrekt bewertet wird. Das mittelfristige Kursziel von Telefonica liegt bei 2,96 EUR und würde somit eine Steigerung des aktuellen Kurses um +15,53% bedeuten.

Aktuell empfehlen 4 Analysten den Kauf der Aktie oder setzen zumindest auf einen positiven Trend. Hingegen sind noch immer sieben Experten davon überzeugt zu verkaufen oder sogar zu einem sofortigen Verkauf zu raten. Zwölf weitere Analysten halten die Aktie für neutral und sprechen eine Halteempfehlung aus.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 2,80.