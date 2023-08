Telefonica-Aktie: Positiver Trend setzt sich fort!

Weitere Suchergebnisse zu "Telefonica":

Telefonica feiert Erfolg: Der Telekommunikationsriese und Betreiber von O2 hat kürzlich verlautbart, dass er auch in diesem Jahr etliche Festivals in Deutschland unterstützt hat.

So war Telefonica unter anderem bei Rock am Ring, Rock im Park, Southside, Deichbrand, Hurricane, Airbeat One, Parookaville und Wacken Open Air präsent. Das Unternehmen sorgte mit seinen mobilen 5G-Stationen für schnelles Internet auf den Festivalgeländen.

Steigender Datenverbrauch auf Festivals – Ein Blick auf Telefonica und O2

Im Laufe des Jahres waren rund 30 Großveranstaltungen mit mobilen Sendestationen ausgestattet oder stehen noch zur Ausstattung an. Laut Angaben des O2-Betreibers steigt die Anzahl der Datenuploads bei solchen Veranstaltungen stark an. Dies liegt daran, dass viele Besucher Fotos hochladen, Videoanrufe tätigen oder...