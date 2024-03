Telefonica Aktie: Nächster Hammer kommt!

Weitere Suchergebnisse zu "Telefonica":

Derzeit wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Telefonica mit 28 bewertet, was bedeutet, dass die Börse 28,5 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dieser Wert liegt 14 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 33 in der Kategorie "Diversifizierte Telekommunikationsdienste". Aufgrund dessen wird die Aktie als unterbewertet betrachtet und erhält auf Basis des KGV ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung, dass die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat zunehmend negativer wurde. Daher erhält dieser Punkt ein "Schlecht"-Rating. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen war jedoch durchschnittlich, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Telefonica-Aktie also ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Im Vergleich zur Performance ähnlicher Aktien in der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" erzielte Telefonica in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -8,75 Prozent, während der Branchendurchschnitt um 1,91 Prozent stieg. Dies bedeutet eine Underperformance von -10,66 Prozent. Im Sektor "Telekommunikationsdienste" lag die Rendite von Telefonica 0,93 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Werte erhält Telefonica ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger kann neben harten Faktoren auch durch weiche Faktoren wie die Diskussionen in sozialen Medien beeinflusst werden. Unsere Analyse zeigt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und positive Themen in den sozialen Medien in den letzten ein bis zwei Tagen vorherrschend waren. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einstufung hinsichtlich der Stimmung für Telefonica.