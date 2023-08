Telefonica-Aktie: Markanter Kursrückgang bei Telefonica!

Weitere Suchergebnisse zu "Telefonica":

Es kam unerwartet und sehr plötzlich. 1&1 wird seine Partnerschaft mit Telefonica/O2 nicht über das Jahr 2025 hinaus fortführen – stattdessen werden die Kunden zukünftig vom Vodafone-Netz profitieren. Die Bekanntgabe dieser Entscheidung und der Zusammenarbeit zwischen Vodafone und United Internet, zu denen auch die Tochtergesellschaft 1&1 gehört, ließ den Aktienwert beider Unternehmen deutlich steigen – während die Telefonica-Aktie stark abfiel. Der Wert sank am Mittwoch um nahezu 18 Prozent, was den größten Kursverlust in der Geschichte von Telefonica darstellt – eine Tendenz, die sich am Donnerstag fortsetzte mit einem Minus von weiteren 6,57 Prozent (Xetra).

Telefonica Deutschland verliert Umsatz in Höhe von etwa 600 Millionen Euro

Der drastische Kursabfall lässt sich natürlich erklären. Schließlich war Telefonica...