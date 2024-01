Telefonica Aktie: In Lauerstellung

Weitere Suchergebnisse zu "Telefonica":

Das Anleger-Sentiment für Telefonica zeigt sich in den Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien als eher neutral in den letzten zwei Wochen. An drei Tagen überwogen positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger weckten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Eine tiefergehende Analyse der Kommunikation ergab, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht" Signale im Vordergrund standen. Daher erhält Telefonica auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert wichtige Einschätzungen zur Aktie. Dabei wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Telefonica zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da deutlich weniger Aktivität zu sehen ist, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist hingegen kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

In Bezug auf die Dividende ist Telefonica mit einer Dividendenrendite von 7,66 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Diversifizierte Telekommunikationsdienste (5,56 %) höher zu bewerten. Die Differenz von 2,1 Prozentpunkten führt zu derzeitigen Einstufung "Gut".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass Telefonica mit einem Kurs von 2,354 EUR inzwischen +0,17 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Neutral", da die Distanz zum GD200 sich auf +3,25 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.