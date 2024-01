Telefonica Aktie: In Lauerstellung

Weitere Suchergebnisse zu "Telefonica":

Die Telefonica-Aktie wird derzeit charttechnisch als "Neutral" bewertet. Der aktuelle Kurs von 3,628 EUR liegt 4,78 Prozent unter dem GD200 (3,81 EUR), was als "Neutral"-Signal interpretiert wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen widerspiegelt, beträgt 3,74 EUR, was zu einem Abstand von -2,99 Prozent führt und ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Telefonica-Aktie beträgt 41,08 und zeigt somit weder überkaufte noch -verkaufte Signale. Auch der RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, ergibt mit einem Wert von 59 ein "Neutral"-Signal. Insgesamt ergibt sich für den RSI ebenfalls eine Einstufung als "Neutral".

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurde in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Social-Media-Kommunikation über Telefonica beobachtet. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu der Aktie deutet darauf hin, dass Telefonica weniger diskutiert wurde als normal, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird der Aktie daher ein "Schlecht"-Rating zugeschrieben.

Das Anleger-Sentiment zeigt hingegen überwiegend positive Meinungen über Telefonica in den sozialen Medien. Auch die positiven Themen rund um das Unternehmen wurden verstärkt diskutiert. Allerdings wurden auch einige "Schlecht"-Signale abgegeben, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung auf dieser Ebene führt. Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt eine Bewertung als "Gut".