Telefonica Aktie: Kursziel liegt bei 2,14 EUR

Am gestrigen Tag konnte die Telefonica-Aktie einen Kursanstieg von +4,81% verzeichnen und erzielt somit in einer Woche ein Plus von +3,17%. Die Analysten sind sich einig: Das wahre Kursziel der Aktie liegt bei 2,14 EUR. Dies würde Investoren ein Potenzial von +19,72% eröffnen.

Aktuell empfehlen 1 Analyst(en) den Kauf der Aktie. Weitere 14 Experten geben eine neutrale Bewertung ab und raten zum Halten. Allerdings sprechen sich noch immer 9 Analysten gegen die Aktien aus und empfehlen einen Verkauf. Zwei weitere Experten gehen sogar so weit zu sagen, dass das Unternehmen sofort verkauft werden sollte.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei einem Wert von 2,58.