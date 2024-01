Telefonica Aktie: Kann das wirklich sein?

Weitere Suchergebnisse zu "Telefonica":

Der Aktienkurs von Telefonica verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -2,15 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" im Durchschnitt um 3,19 Prozent, was bedeutet, dass Telefonica in diesem Branchenvergleich um 5,35 Prozent unterperformt hat. Der Sektor "Telekommunikationsdienste" erzielte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von -3,86 Prozent, wobei Telefonica um 1,71 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Sektorvergleich und der Unterperformance im Branchenvergleich wird Telefonica in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, so lassen sich starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation mit einer präzisen und frühzeitigen Analyse erkennen. Obwohl sich die Stimmung für Telefonica in den letzten Wochen deutlich verbessert hat, wird die Aktie dennoch mit einer "Gut"-Bewertung versehen. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt eine erhöhte Aktivität für Telefonica in den letzten vier Wochen. Dies deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hin, weshalb Telefonica ebenfalls eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Hinsichtlich der Dividende weist Telefonica derzeit eine Dividendenrendite von 7,66 % auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt ("Diversifizierte Telekommunikationsdienste") von 5,66 %. Mit einer Differenz von 2,01 Prozentpunkten wird die Dividende daher als "Gut" eingestuft.

Für die Bewertung der Dynamik des Aktienkurses kann der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen werden. Telefonica weist einen RSI von 58,33 auf, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 49,15, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral" für Telefonica.